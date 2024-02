Rozenek skomentowała wpis Roberta Karasia. "Nie będę w nocy spać"

Małgosia Rozenek postanowiła pracować nad swoją formą pod okiem Roberta Karasia. Celebrytka co pewien czas odwiedza go w Dubaju, gdzie sportowiec przygotowuje się do 10-krotnego Iron Mana. Na Instagramie Karaś pochwalił się zakupem specjalnej bielizny, a 45-latka skomentowała jego wpis.