Sandra Kubicka i Baron mają przed sobą pierwsze święta. Celebrytka ujawnia szczegóły

- Rozmawiamy na ten temat. Na pewno będę chciała spędzić ten czas z moją rodziną, z moimi dziadkami, z moją mamą. Jesteśmy na miejscu wszyscy razem. Po to właśnie przeprowadziliśmy się do Polski, żeby spędzać święta razem. Na pewno chciałabym spędzić te święta z Alkiem, ale jestem świadoma, że on też ma swoją rodzinę. Jeżeli będzie chciał, to spędzimy razem. Jeżeli nie, to zobaczymy się na drugi dzień - podkreśliła celebrytka.