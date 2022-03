Sandra Kubicka od dziecka zmaga się z problemami zdrowotnymi. Teraz przeszła bolesny zabieg

"Jak byłam mała to tak, byłam zwolniona z WF-u dwa lata, bo za szybko rosłam. Pewnie wielu z was słyszało coś takiego od lekarza, że kości nie wyrabiają. Później słyszałam, że mam nie biegać, w ogóle nic nie robić, operacje, a okazuje się po prostu, że musi być dobra rehabilitacja, intensywny, ostry, sportowy masaż, który rozluźni mi te moje taśmy i koniec. To nie była czarna magia, a musiałam trafić do odpowiedniej kliniki, by się o tym dowiedzieć i o tym, że mam wodę w kolanie" – mówiła Kubicka na Instagramie.