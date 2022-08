Sandra Kubicka pokazała ślubne przymiarki. I Barona w garniturze!

Sandra Kubicka pokazała ślubne przymiarki

Sandra Kubicka w salonie sukni ślubnych i Alek Baron mierzący biało-czarny garnitur? To właśnie takie ujęcia pojawiły się na InstaStory modelki, która z pewnością zaskoczyła tym obserwatorów. W tle, co więcej, mogliśmy usłyszeć słynny "Marsz Mendelssohna", który jest grany na początku uroczystości ślubnych. Czy Sandra chciała przez to coś przekazać swoim fanom?