Sandra Kubicka pozuje z mamą i babcią. "Ja tu widzę trzy siostry"

"Ja nie wiem, skąd moja mama bierze te pomysły. Ja chyba mam to po niej. Zadzwoniłam do niej któregoś dnia i z agenta nieruchomości zamieniła się w trenera personalnego. Ukończyła bardzo szybko wszystkie kursy i może teraz prowadzić ludzi i doprowadzić do takiej sylwetki, jaką ona ma, bo ma lepszą sylwetkę niż ja, a ma 46 lat" - wyznała Kubicka, udzielając komentarza dla wspomnianego portalu.