Sandra Kubicka zarabiała więcej, niż jej partnerzy. Mówi, z czym to się wiąże

- Pomimo że robiłam to w miły sposób, to chyba to boli męskie ego, kiedy kobieta nosi spodnie w związku. Ja nie chciałam tego robić, ale to naprawdę nie działa. Prędzej czy później mężczyzna musi podładować swoje ego i najczęściej kończy się to zdradą - zauważyła, analizując swoje wspomnienia.