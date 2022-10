Sandra Kubicka zachwala związek z Baronem i mówi o tych poprzednich. "Były toksyczne"

– Jeszcze nawet dzisiaj, gdy wrzucam zdjęcia z Alkiem, zawsze znajdzie się ta jedna osoba, która napisze: ciekawe na jak długo. Nieważne, ile będziemy razem, zawsze znajdzie się jakiś troll, który musi sprawić mi przykrość, co jest bardzo smutne. Każdy miał jakieś poprzednie związki. Rzadko w tych czasach zdarza się, że ze swoją pierwszą miłością jesteś do końca życia. Nie powinno się non stop wypominać danej osobie poprzednich związków –zauważyła Sandra Kubicka.