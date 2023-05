Sandra pokazała się po latach. Ma dość komentarzy o nadwadze

Choć w ostatnim konkursie Eurowizji zajęli ostatnie miejsce, Niemcy mogą się pochwalić gwiazdami muzyki, które zrobiły furorę na świecie. Jedną z nich jest bez wątpienia Sandra - ikona euro disco lat 80. i 90. Takie przeboje, jak "Maria Magdalena" czy "In the heat of the night", do dziś mają wielu fanów. Piosenkarka sprzedała w sumie 30 milionów płyt.