Sara Boruc odpowiada na plotki o niewierności Artura Boruca. Ujawnia, jak jest naprawdę

Sara Boruc odpowiada na plotki o niewierności męża

Sara Boruc-Mannei od kilku lat tworzy udany związek z byłym piłkarzem Reprezentacji Polski, Arturem Borucem. Para wspólnie wychowuje troje dzieci: córki - Amelię i Oliwię oraz syna - Noah. Niedawno rodzina wróciła do Polski i zamieszkała w pięknym, warszawskim apartamencie. Wszystko za sprawą powrotu Artura Boruca z Bournemouth do Legii Warszawa.

I choć ta odpowiedź usatysfakcjonowała obserwatorkę, to innych fanów Sary oburzyła. "To, co pani napisała powyżej zdecydowanie jest niestosowne" - pisali.