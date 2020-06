Sara Boruc włożyła najmodniejsze buty sezonu. Nie wszystkim się spodobają, a ich cena zadziwia

W kwestii obuwia letniego w tym sezonie królują dwa trendy. Pierwszym są sandały i klapki z cienkich paseczków, również na słupku – tak, dokładnie te, którymi zachwycała się serialowa Carrie Bradshow. Drugi trend to przeciwieństwo pierwszego – masywne sandały, często na platformie, nierzadko kojarzące się z męskim obuwiem. Czasem nazywane są żartobliwie… "brzydkimi butami ojca".

Sara Boruc wybrała sandały The Row. Ten model to hit

Sara Boruc wzbudziła niemałe emocje, pozując w sandałach The Row. Choć pod jej zdjęciami opublikowanymi w mediach społecznościowych (aktualnie jej profil jest prywatny) pojawiło się sporo komentarzy zachwyconych stylistek czy znawczyń mody, ekscentryczne sandałki nie wszystkim przypadły do gustu. Wielu kojarzyły się dość jednoznacznie – z obuwiem zakonnic czy pielgrzymkami do Częstochowy.