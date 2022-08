Sara James w półfinale amerykańskiego "Mam talent". Zebrała owacje na stojąco

Po półfinałowym odcinku do czerwoności rozgrzał się Twitter. Użytkownicy nie mogli wyjść z podziwu, że młoda osoba ma tak dojrzały głos. "Ona ma tylko 14 lat, to niewiarygodne", "To było po prostu magiczne", "Sara James pozamiatała. Oby zrobiła wielką karierę, bo jej głos to coś niesamowitego" - czytamy w komentarzach.