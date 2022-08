Sara James zawalczy o finał "Mam talent" w USA. Nagrodą jest zawrotna kwota

Sarze James sukces był pisany

Wygrana zmotywowała Sarę do walki o marzenia. Na festiwalu, na którym debiutowała jako piosenkarka, pojawiała się jeszcze wielokrotnie. Uczestniczyła także w innych konkursach takich jak World Talent Show, Pro Arte - Lubuskim Festiwalu Piosenki czy Wygraj Sukces. Kluczem do ogólnokrajowej kariery okazał się jednak udział w programie "The Voice Kids".