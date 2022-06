Natasza Urbańska chce osiągnąć sukces Sary James? "Czemu nie spróbować"

- Trzeba było się zdecydować. Ja zdecydowałam się, że wracam do Polski i tu się rozwijałam, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Po prostu trzeba wierzyć w siebie i realizować swoje projekty - mówiła Urbańska. - Teraz jestem na zupełnie innym etapie niż 10 lat temu, bo dużo bardziej świadomie podchodzę do wszystkiego, co robię. Jestem pewniejsza w tym i odważniej w ogóle myślę o sobie na scenie, o swoich projektach, które sama będę tworzyła, a nie tylko uczestniczyła w czyichś rzeczach, także to już jest inny, kolejny etap. To jest dla mnie ważne, że ja buduję to cały czas, a dokąd dojdę to, wiesz marzenia wysoko sobie postawiłam i powolutku je sobie realizuję.