Sasha Strunin była gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Co dzieje się dziś z artystką?

Sasha Strunin była gwiazdą polskiej sceny muzycznej

Już w styczniu 2006 roku Sasha i Tray wzięli udział w koncercie Piosenka dla Europy, czyli polskich preselekcjach do Eurowizji w Atenach z utworem "How Many People". Zajęli wówczas trzecie miejsce, ale to nie sprawiło, że w jakikolwiek sposób się poddali. Chwilę później wydali kolejny singiel i wystąpili w Operze Leśnej w Sopocie, walcząc w konkursie o Bursztynowego Słowika. Zdobyli drugie miejsce, a singiel pokrył się złotem.