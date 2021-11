Wstrząsające wyznanie gwiazdy. Frida Farrell: Byłam więziona, narkotyzowana i gwałcona

Frida Farrell była zaledwie 23-letnią kobietą, kiedy przyjechała do Londynu, by kształcić się w prestiżowej szkole aktorskiej Central School of Speech and Drama. Studentka miała już wtedy całkiem niemałe sukcesy w branży modelingu. Pewnego dnia przytrafiło się jej jednak coś, czego nie zapomni do końca swoich dni.