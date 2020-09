Sąsiedzi zmienili jej życie w piekło. Koniec dramatu Bożeny Wołowicz

Bożena Wołowicz pochodzi z okolic Dębicy na Podkarpaciu. Od ośmiu lat jest nękana przez rodzinę K., której w 2010 roku sprzedała dom tuż obok domu, w którym sama mieszka. Po kilku latach nowi właściciele zaczęli utrudniać życie kobiecie. Wyzwiska, dewastowanie podwórka, zatrzymywanie na drodze, donosy na policje, pisma oskarżające kierowane do nadzoru budowlanego, nadleśnictwa – to była codzienność pani Bożeny.

Bożena Wołowicz sprzedała dom

Rozprawy sądowe ciągnęły się w nieskończoność i chociaż oprawcy usłyszeli wyroki, to nic to nie zmieniło w życiu. "Ci ludzie zdewastowali, podeptali, zniszczyli moje życie zawodowe, rodzinne, towarzyskie. Tak naprawdę to każdego dnia muszę ukrywać się przed nimi. Pomimo tego, że wyprowadziłam się z domu i zmieniłam miejsce pracy, to cały czas pilnuję, aby nigdzie nie wyciekły moje nowe dane kontaktowe, żeby nikt nie dowiedział się, co robię, gdzie przebywam" – mówiła w wywiadzie dla WP Kobieta.