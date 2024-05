Klapki na obcasie w stylu Dody to nowy obiekt pożądania. Robimy przegląd modeli

To już oficjalne: klapki na obcasie znów wracają do łask. Jeszcze niedawno nosiłyśmy przede wszystkim te "ortopedyczne" w stylu Birkenstock, a także minimalistyczne w duchu "cichego luksusu".

Jednak teraz zauważyłyśmy, że królować zaczynają zdecydowanie bardziej kobiece modele. To wszystko sprawka popularności stylu "mob wife", czyli "żony gangstera", w którym maksymalizm i przesada są na porządku dziennym. Obok długich paznokci, fal we włosach, lamparcich cętek i skórzanych spódniczek pojawiają się też one: klapki na obcasie.

Dlaczego warto na nie postawić? Bo to ciekawe urozmaicenie nawet najprostszych stylizacji. Dodają fajnego "pazura" prostym zestawom w rodzaju topu i jeansów mom, ale równie dobrze sprawdzą się w duecie z romantyczną sukienką. Może w tym sezonie ty też dasz się przekonać do stukania po chodniku wysokimi obcasami? Do wyboru masz sporo wariantów tego typu butów. My wybrałyśmy cztery, inspirowane gwiazdorskimi "stylówkami".

Przezroczyste klapki na obcasie Dody – uniwersalne i wysmuklające nogę

Na pierwszy ogień idą klapki Dody, które celebrytka najwyraźniej podpatrzyła u Jennifer Lopez – latynoska diva też była już kilkukrotnie widywana w takim modelu. Przezroczyste buty optycznie wydłużają nogi i dodają lekkości każdej stylizacji, czy to będzie koszulka i jeansowe szorty, czy "mała biała".

Doda © Instagram | @dodaqueen

Podobnych modeli klapków na obcasie jest teraz w sklepach pełno. Warto wykorzystać moment i sprawić sobie takie buty – nawet jeśli wydaje ci się, że są kompletnie nie w twoim stylu. Wbrew pozorom można je stylizować na dziesiątki sposobów, również casualowo i rockowo. Spróbuj.

Minimalistyczne klapki Bohosiewicz – dobre do każdego outfitu

Numer dwa na naszej liście to klapki Mai Bohosiewicz, które są alternatywą dla transparentnych butów Dody. To dobry wybór dla tych kobiet, którym podobają się proste modele i wolą coś w klasycznej czerni. Jak widzisz na załączonym obrazku, pasują nie tylko do sukienki w kwiatki, ale też do wielu innych stylizacji. Również tych z trenczem w roli głównej.

Maja Bohosiewicz © Instagram | @majabohosiewicz

Wyobraź sobie ten sam look Bohosiewicz, ale ze sneakersami zamiast klapków. Efekt? Fajnie, stylowo, ale… zupełnie zwyczajnie. Letnie obuwie na niewysokim obcasie dodaje całości modnego twista i pozwala wyróżnić się z tłumu. A w tym sezonie o to właśnie chodzi.

Casualowe klapki Rosati z ozdobami – dla fanek romantyzmu i wygody

Zupełnie inny model klapków na obcasie wybrała ostatnio Weronika Rosati. Znana z zamiłowania do klimatów vintage aktorka pokazała się w modelu na niewysokim, solidnym obcasie z plecioną cholewką dekorowaną błyszczącymi elementami. To wymarzony dodatek do romantycznej sukienki w roślinny wzór, zwłaszcza takiej z zabudowaną górą.

Tu znów posłużymy się porównaniem. Wyobraź sobie ten sam model sukienki z długim rękawem w połączeniu z klasycznymi, zabudowanymi czółenkami na szpilce. Byłoby trochę zbyt elegancko i sztywno, prawda? W duecie z lekkimi klapkami na obcasie, utrzymanymi w neutralnej tonacji nude, taka kreacja zyskuje na świeżości i nowoczesności.

Klapki na obcasie typu mule Jessici Mercedes – dla fanek awangardy

Last but not least – klapki mule na obcasie. Ten model cechuje się zabudowanym przodem i "ściętą" piętą, która była na topie już w czasach rokoko. Dziś wracają modele z przełomu lat 90. i 2000., czyli z niskim obcasem i wydłużonym, smukłym czubkiem. Jessica Mercedes Kirschner nosi takie ze zdobieniami a’la kowbojki (za to ma dodatkowy punkt). Jak je nosić? Wystarczy spojrzeć.

Jessica Mercedes Kirschner © Instagram | @jemerced

Błyszcząca sukienka w stylu ze sznytem retro, skórzana kurtka XXL, a do tego lekkie, kobiece klapeczki na obcasie – prawda, że ciekawie? Na deser torebka, również utrzymana w klimacie Y2K, charakterystycznym dla lat 2000. W sklepach znajdziesz aktualnie mnóstwo wariantów klapków typu mule, również w bardziej "zwyczajnym" wydaniu.

