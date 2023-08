Schudła 40 kg. Teraz dokonała kolejnej zmiany?

Nie każdy jest fanem metamorfozy Agnieszki Kotońskiej. Gwiazda mierzy się z hejtem

Agnieszka Kotońska często pokazuje się w coraz to odważniejszych stylizacjach. Widać, że dobrze czuje się w swoim ciele, co nie pozostaje niezauważone przez fanów celebrytki. Niestety, nie każdemu się to podoba. Jeden z obserwującym pokusił się o złośliwy komentarz, twierdząc, że kobieta jest "obwieszona jak stragan na odpuście".