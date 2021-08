Scrolling, porównywanie się i poczucie straty. FOMO dotyka coraz więcej młodych mam

- Wcześniej było inaczej. Dużo z mężem jeździliśmy i wychodziliśmy w miasto, a to do restauracji, a to ze znajomymi na drinka. Oczywiście dziecko było planowane, ale myślałam, że da się jakoś pogodzić to, co było z tym, co ma nadejść — wspomina kobieta, dodając, że jej nowym światem stały się pobudki w nocy, kolki, brak formy po ciąży i siedzenie w domu.