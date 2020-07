Sebastian Fabijański rozważa ślub. Wyjawił, jak miałaby wyglądać uroczystość

Zmieniło się również jego podejście do kwestii ślubu. Do tej pory zapewniał, że nie ma ochoty się żenić, jednak obecnie mówi już coś zupełnie innego.

"Powiedziałem kiedyś, że nigdy nie będę mężem. Ale szczerze mówiąc, nie wiem. Zobaczymy. Życie sobie idzie tak, jak sobie idzie, ja zawsze podejmuję decyzję wtedy, kiedy czuję, że powinienem je podjąć. Jeżeli ta decyzja kiedyś przyjdzie, to będzie w tym momencie podjęta. Myślę sobie, że fajnie byłoby kiedyś stanąć na ślubnym kobiercu i powiedzieć tak. Ale bez ciśnienia" - powiedział w rozmowie z Jastrząb Post, jednocześnie dodając, że byłaby to impreza wyłącznie dla najbliższych osób.

Co ciekawe aktor, spełniający się również w roli rapera, rozważa ślub, ale niekoniecznie z Julią Kuczyńską. "Oczywiście chciałbym, aby tak było, ale życie jest życiem. Może za chwilę będzie szła i nagle wyjdzie jej zza rogu jakiś młodzieniec, rówieśnik i pomyśli, że to jest on. I powie mi: sorry Seba, pomyliłam się. Ludzie mają prawo się mylić" - podkreślił.