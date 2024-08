Brakuje ci już pomysłów na to, co zrobić na obiad? W kółko odtwarzasz te same przepisy? Lubisz tradycyjną polską kuchnię? Zatem musisz poznać hitowy patent Magdy Gessler na podwójnego kotleta schabowego. Cała rodzina naje się do syta. Oblizywanie palców gwarantowane.

W internecie można znaleźć memy, które śmieją się z tego, że całe dorosłe życie polega na wymyślaniu posiłków. To w rzeczywistości śmiech przez łzy. Bo jeśli nie dysponuje się budżetem na pudełka, czyli catering dietetyczny, to codziennie trzeba głowić się nad tym, co zrobić do jedzenia. Pomysły szybko się kończą. Odtwarzanie w kółko tych samych, sprawdzonych przepisów może znużyć.

Nowość w twojej kuchni

Każdy w końcu dochodzi do momentu, kiedy potrzebuje "powiewu świeżości" w kuchni. Największym wyzwaniem są oczywiście obiady. A co powiesz na to, że istnieje genialna odsłona kotleta schabowego, która usatysfakcjonuje nawet najbardziej żarłocznego jegomościa?

To patent prosto od Magdy Gessler, która znana jest z łączenia tradycji z nowoczesnością. Dlatego jej przepis na kotlet schabowy posiada zaskakujący "twist". Do przygotowania obiadu dla dwóch osób będziesz potrzebować następujących składników:

4 plastry schabu bez kości,

2 jajka,

1 szklankę bułki tartej,

½ szklanki mąki pszennej,

kilka plasterków szynki,

ser w kostce,

sól,

pieprz.

Jak przygotować podwójne kotlety Magdy Gessler?

Schab rozbij tłuczkiem tak, by był odpowiednio cienki. Na jeden kawałek połóż plasterki szynki, posyp z wierzchu startym serem, a następnie przykryj drugim kawałkiem schabu i dociśnij całość. Gotową "kanapkę" obtocz w mące pszennej, potem w jajku, a na koniec w bułce tartej i połóż na patelnię z rozgrzanym olejem. Smaż kilka minut z każdej strony. Podawaj z ziemniakami i dowolną sałatką. Idealny niedzielny obiad gotowy.

