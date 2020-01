WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Sekret Joanny Przetakiewicz. Jak projektantka poprawia swój nastrój? Popularna polska projektantka Joanna Przetakiewicz zdradziła swój sekret na poprawę nastroju. Jak się okazuje, sposób jest banalnie prosty, ale przynosi zamierzone efekty niemal od razu. Gdy za oknem jest szaro i ponuro, Przetakiewicz stosuje terapię kolorem. Jak wyznała, otaczanie się energetycznymi barwami niezawodnie poprawia samopoczucie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Joanna Przetakiewicz ma sposób na zimową aurę. (ONS.pl) Choć Joanna Przetakiewicz najczęściej kojarzona jest z bardzo eleganckich strojów w stonowanych kolorach, to ostatnio na swoim koncie społecznościowym zamieściła zaskakujące zdjęcie. Dyrektorka marki La Mania zaprezentowała się w puchatej kurtce w kolorze neonowego różu. Fani Przetakiewicz nie kryli zdziwienia, ale jak się okazało, projektantka przełamuje w ten sposób rutynę wyrazistymi kolorami. Neonowy sekret Joanny Przetakiewicz Joanna Przetakiewicz dla wielu kobiet pozostaje inspiracją, a jej stroje cieszą się popularnością wśród Polek. Projektantka zazwyczaj decyduje się na klasyczne stroje, które zawsze są modne i ponadczasowe. Niedawno Przetakiewicz zdecydowała się przełamać szarzyznę za oknem za pomocą jaskrawych i wyrazistych kolorów. Na zdjęciu w neonowej kurtce napisała "Pink protest", co potwierdza nietuzinkowe podejście kreatorki do zimy. Choć Przetakiewicz wielokrotnie podkreślała, że najbardziej lubi kolory w typie czerni, szarości, śmietanki czy granatu, to na przekór ponurej aurze stawia na żywe odcienie. Zachęca tym samym inne osoby do zabawy kolorami szczególnie w tym niezbyt korzystnym okresie. Zobacz także: Joanna Przetakiewicz wspomina pierwszy biznes: "Smak bycia sobie samą szefową jest niesamowity" Wpływ koloru na nastrój według Joanny Przetakiewicz Pomysł poprawy samopoczucia poprzez użycie jaskrawych kolorów nie jest niczym nowym. Według naukowców z Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zimowa terapia kolorem to sprawdzona metoda na dodanie sobie energii, której często brakuje nam o tej porze roku. Każda barwa jest narzędziem komunikacji, więc może bezpośrednio wpłynąć na nastrój oraz wywołać konkretne reakcje. Jak twierdzi Przetakiewicz, warto dołączyć zarówno do codziennej stylizacji dodatek w kolorze żółtym, różowym lub pomarańczowym, aby zauważyć diametralną zmianę nastroju. Projektantka zachęca swoich fanów także do zmian w swoim otoczeniu. W głównej mierze dotyczy to postawienia w zasięgu swojego wzroku dodatków w domu lub mieszkaniu w zdecydowanych kolorach. Neonowe kolory znów na topie Joanna Przetakiewicz najczęściej wyprzedza przynajmniej o krok najważniejsze trendy w modzie. Neonowa różowa kurtka jest obecnie prawdziwym hitem wśród zimowych propozycji cieplejszych ubrań, ale nie tylko. Patrząc na kolekcje z największych domów mody, wszelkiego rodzaju neony są bardzo popularne i cieszą się powodzeniem wśród wielu gwiazd polskich i zagranicznych. Soczyste odcienie limonki, mięty, fuksji czy turkusu to tylko przykłady najgorętszych kolorów sezonu. Radosne kolory, dotychczas kojarzone wyłącznie z wiosną i latem, stają się modne właśnie zimową porą. Sama spróbuj poprawić swoje samopoczucie, podobnie jak zrobiła to Joanna Przetakiewicz. Załóż neonową bluzkę lub sweter i zarażaj wszystkich dookoła pozytywnym nastawieniem, przy okazji łamiąc rutynę.