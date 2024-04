Sekretne kryjówki moli spożywczych. Jak je znaleźć i zniszczyć?

Mole spożywcze, znane również pod nazwą mklik mączny lub omacnica spichrzanka, to szkodniki, które mogą zaatakować przechowywaną w domu żywność, szczególnie suchą, taką jak mąka, płatki śniadaniowe, kasza, ryż, nasiona czy orzechy. Potrafią się bez trudu przedostać nawet do pozornie dobrze zabezpieczonych opakowań i narobić mnóstwo szkód. Zanieczyszczone przez nie produkty nie nadają się już do spożycia, co prowadzi do dotkliwych strat finansowych.