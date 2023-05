"Sekretny syn" przemówił. Ujawnił list do Karola i Kamili

"Karolu i Kamilo, tym dniu, w przeddzień waszej koronacji, kiedy wszystko, na co czekaliście i wszystko, o co walczyliście, spełniło się, mam nadzieję, że jesteście wreszcie zadowoleni. Teraz gdy osiągnęliście swój cel, możecie spojrzeć w lustro i przypomnieć sobie, że wasz sukces sporo kosztował i nadal kosztuje innych. Oczywiście, jestem rozczarowany, że moja sprawa nie mogła zostać rozwiązana, zanim wstąpiliście na tron, lecz czuję, że ostatecznie będzie to świadczyć źle o monarchii, a nie o mnie" - napisał.