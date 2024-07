Seks przy dzieciach? Pary dzielą się swoimi patentami

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się ograniczać. Wystarczy odrobina kreatywności. Użytkownicy trójmiejskiego forum podzielili się swoimi pomysłami na seks w małym mieszkaniu. Niektóre z nich mogą być naprawdę zaskakujące!

Decyzja o liczbie dzieci, które chcemy mieć, często zależy od metrażu, który mamy do dyspozycji. Opinie na temat tego, ile metrów kwadratowych powinna posiadać czteroosobowa rodzina, są jednak różne.

Opisuje, że mieszka z mężem na 55 mkw., z czego 10 to pokój córki, osiem to sypialnia rodziców, a 25 mkw. - pokój dzienny z aneksem kuchennym.

Kobieta jest przekonana, że mają wystarczające warunki na przyjęcie kolejnego dziecka. "Zdaję sobie sprawę, że przy kolejnym dziecku ten metraż nie jest gigantyczny, ale też nie uważam, abym tym dzieciom robiła wielką krzywdę. Jeśli będą dwie dziewczynki, będą miały razem pokój do pewnego wieku, a potem oddamy im sypialnie. Jeśli będzie chłopiec - to od razu dostanie sypialnie" - tłumaczy.

Jej znajomi mają jednak inne zdanie na ten temat. "Bardzo potępiają, bo jak to bez sypialni, mały metraż itd... My z mężem nie mamy jednak ochoty zaciągać większego kredytu, a potem odmawiać sobie wakacji i innych wyjść i pracować tylko na kredyt" - stwierdza.

Pozostaje jednak pytanie, czy seks rodziców, którzy nie mają do dyspozycji osobnej sypialni, jest równie beztroski i satysfakcjonujący, jak w przypadku tych, którzy mogą w każdej chwili zamknąć swój pokój na klucz? Opinie są podzielone.

Inna jednak nie wyobraża sobie takiego rozwiązania, bo nie chce ograniczać się do bliskości jedynie nocą. "Uprawiamy seks w dzień, jak mamy ochotę, kiedy dzieci są akurat zajęte czymś w innym pokoju, a dzięki temu, że mamy osobną sypialnię, to nie wiedzą i nie słyszą, co jest grane" - tłumaczy.