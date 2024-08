Ok, rozumiem

Seks w czasie menopauzy. Eksperci o tym, co zdziała cuda

Menopauza to naturalny etap w życiu każdej kobiety, który zazwyczaj rozpoczyna się około 45. do 55. roku życia. Dla wielu z nich jest to czas znaczących zmian, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych.

Nie oznacza to jednak, że nie da się w tym okresie zachować bliskości i cieszyć się pełnią życia seksualnego.

Wyzwania seksualne podczas menopauzy

Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się kobiety podczas menopauzy, jest suchość pochwy. Zmniejszenie poziomu estrogenów prowadzi do cieńszych i mniej elastycznych ścianek pochwy, co może powodować dyskomfort, a nawet ból podczas stosunku. Dodatkowo, spadek przepływu krwi do narządów płciowych może skutkować mniejszą wrażliwością i trudnościami w osiągnięciu podniecenia.

Innymi powszechnymi objawami menopauzy, które mogą wpływać na życie seksualne, są uderzenia gorąca, nocne poty, problemy z kontrolą pęcherza oraz przyrost masy ciała. Zmiany te mogą prowadzić do poczucia dyskomfortu, obniżenia pewności siebie, a nawet do spadku libido. Co więcej, emocjonalne skutki menopauzy, takie jak wahania nastroju, lęki czy depresja, mogą dodatkowo utrudniać czerpanie radości z intymności.

Intymność w wielu wydaniach

Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z intymności. Regularna aktywność seksualna może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Warto pamiętać o stymulacji łechtaczki, która odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu orgazmu, jest również ważna dla zdrowia seksualnego. Regularne stosowanie lubrykantów oraz technik relaksacyjnych, takich jak ćwiczenia mięśni Kegla, może zwiększyć komfort podczas współżycia i pomóc w radzeniu sobie z suchością pochwy.

Jednak seks podczas menopauzy nie musi opierać się wyłącznie na penetracji. Wręcz przeciwnie, jest to doskonała okazja do eksploracji innych form bliskości, które mogą być równie satysfakcjonujące. Wydłużona gra wstępna, delikatne masaże, używanie zabawek erotycznych oraz eksperymentowanie z różnymi pozycjami mogą przynieść nowe doznania i przyjemność.

W rzeczywistości, jednym z najważniejszych aspektów relacji podczas menopauzy jest redefinicja bliskości i odkrywanie innych form intymności, które nie wymagają fizycznego zbliżenia. Codzienne gesty, takie jak trzymanie się za ręce, przytulanie, pocałunki czy długie rozmowy, mogą pomóc w utrzymaniu więzi i poczucia bliskości między partnerami.

Spędzanie wspólnie czasu, np. poprzez wspólne spacery, oglądanie filmów, czy rozwijanie wspólnych hobby, może wzmocnić więź emocjonalną i pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie niesie menopauza. Stworzenie nowych rytuałów, takich jak wspólne wieczory z grą planszową lub regularne wyjścia na randki, może dodać świeżości do relacji i pomóc utrzymać bliskość na wysokim poziomie.

Postaw na miłość własną

Warto też spędzić czas z samą sobą, również w sypialni. Masturbacja, jak mówi seksuolog Marie Morice na łamach hellomagazine, jest "lekarstwem", które pomaga utrzymać elastyczność pochwy, poprawia krążenie krwi, a także wpływa na ogólne samopoczucie dzięki uwalnianiu endorfin. Orgazmy wzmacniają mięśnie dna miednicy, co może pomóc w utrzymaniu zdrowia pochwy i kontroli nad pęcherzem.

