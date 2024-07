Uprawiają na igrzyskach seks. Nie robią tego bez powodu

Kiedy zaprezentowano łóżka olimpijczyków, niemal natychmiast okrzyknięto je "antyseksualnymi". Wszystko przez to, że zostały wykonane z kartonu. Oficjalnie decyzję tę argumentowano kwestiami ekologicznymi, jednak zdaniem internautów mogą one nieco "ostudzić" seksualne żądze sportowców.

Teoria ta krąży w sieci nie bez powodu, bowiem o łóżkowych ekscesach zawodników na olimpiadzie od lat jest bardzo głośno. Zdaniem pływaka, Ryana Lochtego, podczas Igrzysk seks może uprawiać nawet "od 70 do 75 procent olimpijczyków".

Z kolei amerykański lekkoatleta John Godina stwierdził, że wielu sportowców podchodzi do seksu w niezobowiązujący sposób.

Choć o seksualnych podbojach na olimpiadzie mówi się od lat, niektóre sytuacje wciąż szokują opinię publiczną. Tak też było na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku. To właśnie wtedy Ingrid de Oliveira została wyrzucona z wioski olimpijskiej, a wszystkiemu winien być właśnie seks.

Brazylijska skoczkini do wody miała noc przed startem w zawodach wyprosić z pokoju swoją współlokatorkę tylko po to, by móc uprawiać w nim seks z innym zawodnikiem, stając się tym samym bohaterką jednego z największych skandali na olimpiadzie.