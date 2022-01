Seks w religii katolickiej. Na co można sobie pozwolić w sypialni?

"Żałuję, że nie żałuje grzesznej przyjemności"

W 2016 roku papież Franciszek zaapelował do spowiedników, by z większą wyrozumiałością podchodzili do "sypialnianych" grzechów swoich wiernych. Nie trzeba było długo czekać, aby jeden z tabloidów przepytał kapłana w tej sprawie, co zatem wolno, a czego nie. Okazało się, że oczywiście seks małżeński bez zabezpieczenia, niezależnie od tego, w jakiej pozycji uprawiają go mąż i żona, nie jest w żadnym wypadku grzechem. Poza tym nie ma przeciwwskazań, aby fantazjować o swojej żonie, lub mężu, lub stroić się w sypialni w sensualną bieliznę. Nie trzeba się spowiadać również z orgazmu.