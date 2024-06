Seksistowski "żart" księdza. W kościele zapadła grobowa cisza

Filmik z wypowiedzią duchownego trafił do mediów społecznościowych. Użytkownicy platformy TikTok natychmiast zwrócili uwagę na, że panna młoda mogła poczuć się urażona. "Pewnie panna młoda poczuła się wyjątkowo", "Na pewno płakała do końca dnia", "On poważnie powiedział to na ślubie?". Inni stwierdzili, że po takiej wypowiedzi opuściliby kościół: "Wstałabym i wyszła", "Ta cisza w kościele".