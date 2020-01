Seksistowskie toalety w Głogowie. Wystarczą trzy słowa, żeby określić każdą płeć

"Najmodniejsza galeria w Głogowie", jak głosi opis na stronie galerii Glogovia na Facebooku, z pewnością nie wie, że seksizm nie jest w modzie. A całą prawdę o ich poglądach możemy wyczytać na drzwiach toalet.

Czy oznacza to również, że kobieta, która chodzi w trampkach nie może skorzystać z damskiej toalety? A może mężczyzna bez prawa jazdy nie ma prawa na wejście do męskiej?

Wystarczyło ugryźć się w język i zostawić dwa wyrazy "damska" i "męska". Jednak dla projektanta tej galerii z pewnością byłoby to zbyt sztampowe. Chciał być oryginalny i kreatywny. No i się popisał.

Seksizm w galerii Glogovia

Internautom również nie spodobał się ten design. "Jeśli trzeba wybrać tę toaletę, gdzie więcej słówek pasuje do wybranej osoby, to musiałbym wtargnąć do damskiej. Panie raczej nie byłyby tym zachwycone" – napisał jeden z nich. "Czy jeśli nie interesuję się motoryzacją i piłką, a miłości mi brakuje to mogę korzystać z damskiej?" – zapytał inny.