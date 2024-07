Seksuolog ocenił nudystów. Mówi, dlaczego wybierają nagość

Plaże nudystów za granicą od wielu lat są czymś normalnym. Z kolei w Polsce jeszcze jakiś czas temu znalezienie kawałka piaszczystego wybrzeża, gdzie można opalać się nago, graniczyło z cudem. Dziś jednak stało się to niemal standardem w nadmorskich miejscowościach.

Choć nudyści wciąż budzą kontrowersje wśród części społeczeństwa, to coraz mniej osób reaguje na nich z takim zdziwieniem, jak kiedyś. Często pierwsze doświadczenia z plażami nudystów wynikają z czystej ciekawości.

Okazuje się jednak, że wiele osób, które decydują się na nagi wypoczynek, ma ku temu poważniejsze powody. Jest to na przykład akceptacja własnego ciała, co wymaga odwagi, aby pojawić się nago w przestrzeni publicznej. Niestety spokój naturystów bywa zakłócany przez podglądaczy, którzy ukrywają się nie tylko w pobliskich krzakach, ale i na sąsiadujących plażach.

Choć mogłoby się wydawać, że nudyści to po prostu osoby, które lubią przebywać nago na plaży, to taka definicja jest zbyt uproszczona. Prof. Zbigniew Lew-Starowicz ujawnia, że dla wielu z nich zdejmowanie ubrań na plaży to sposób na poczucie wolności.