Seksuolożka: Przeżywania orgazmu sutkowego można się nauczyć

Tak. To, że orgazmy różnią się od siebie, dotyczy nie tylko kobiet. Kobieca seksualność ma wiele wymiarów. Męska również. Gdy mężczyzna przeżywa żałobę, traci pracę, ma problemy zdrowotne, odbija się to na jego seksualności – tak samo jak u kobiet. Dlatego musimy rozkochać się w swoim seksie, odkryć go, choć to niełatwa sprawa. Inna rzecz, że bywają partnerzy – i partnerki – nieresponsywni, którzy nie chcą albo nie potrafią stanąć na wysokości zadania, zrobić coś inaczej, przełamać się. Kobieta nie mówi, czego oczekuje, np. innej stymulacji piersi, a partner się tego nie domyśli. Problem niewłaściwej komunikacji występuje w wielu parach. A brak dobrej komunikacji w związku, przekonania kulturowe czy religijne sprawiają, że kobieta może postanowić "odciąć" swoją seksualność, by realizować się na innym polu. Spotkałam kobiety, które odmawiały sobie przyjemności, choć nie do końca wiedziały dlaczego. To rodzaj współczesnego męczennictwa.