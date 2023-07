Sen o psie. Jeden scenariusz zapowiada zdradę

Gdy pies szczeka, próbuje zwrócić na coś uwagę

Jeśli we śnie pies szczeka, może to stanowić ostrzeżenie. Wszystko zależy od tego, jak brzmi to szczekanie. Jeśli jest agresywne, wróży jakieś niebezpieczeństwo: nieprzyjemne zdarzenie albo kłótnię z kimś bliskim. Z kolei wesołe psie ujadanie zapowiada, że śniącego czeka w życiu coś nowego i ekscytującego na co warto czekać. Psie szczekanie we śnie może również oznaczać gości.