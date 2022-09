Seniorzy mają prawo do przyjemności. Mity o dojrzałym seksie

– To trochę uogólnienie – kontynuuje ekspertka – ale dla większości mężczyzn orgazm jest czymś, co przychodzi łatwo, jakby od niechcenia. U kobiet jest inaczej. Wiąże się to z tym, że tylko ok. 18 proc. pań ma orgazm dzięki samej penetracji. Pozostałe potrzebują penetracji plus pobudzenia łechtaczki, a spora część kobiet jest w stanie dojść do orgazmu tylko dzięki stymulacji łechtaczki. Dlatego jeśli kobieta przez całe życie była przekonana, że seks polega na penetracji, to są duże szanse, że orgazm się u niej nie pojawiał. Co nie oznacza, że jest ona seksualnie oziębła. Po prostu nie znalazła jeszcze sposobu na swoją przyjemność. Pomoże jej w tym samomiłość, czyli masturbacja oraz korzystanie z gadżetów erotycznych.