Polski system emerytalny nie należy do najprostszych. Wielu seniorów, otrzymując decyzję z ZUS-u, ufa wyliczeniom państwowego ubezpieczyciela. Jednak nawet doświadczonym urzędnikom zdarzają się błędy, co potwierdzają dane ujawnione przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Według niego skala zjawiska nie jest duża. - Liczba błędnie wydanych decyzji stanowi 0,038 proc. załatwionych we wskazanym okresie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe. Sprawy, w których doszło do ustalenia nieprawidłowej wysokości świadczenia, nie są rezultatem celowego działania - przekonuje.

Na ponad 17 tys. błędnych decyzji, ponad 16 tys. emerytów miało otrzymać już wyrównanie. Nie zawsze jednak w pełnej wysokości. "Tylko za trzy lata wstecz. Czyli jeśli ktoś dostawał zaniżoną emeryturę przez 10 lat, nie może liczyć na to, że państwo mu ten błąd w całości finansowo zrekompensuje" - informuje "Fakt".

Dlaczego dochodzi do podobnych nieprawidłowości? Wiceminister rodziny wskazuje co prawda na możliwe niedopatrzenie ze strony ZUS-u, ale zwraca również uwagę na błędy po stronie świadczeniobiorców. Z jednej strony za zaniżoną emeryturę może odpowiadać urzędnik, który źle wprowadził dane do systemu. Z drugiej - sam emeryt, który przedłożył niekompletną dokumentację.