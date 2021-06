Sezon bikini trwa. Znaleźliśmy najlepsze okazje na depilatory

Przyjęło się mówić, że depilatory IPL należą do grupy depilatorów laserowych. Co prawda, sposób działania obu tych urządzeń jest podobny, jednak metoda IPL (z języka angielskiego Intense Pulse Light, czyli intensywne, pulsacyjne światło) jest mniej inwazyjna. Laser to jedna wiązka światła o konkretnej długości fali, który pada na każdy włosek z osobna. IPL to spektrum różnych wiązek o różnych długościach fali, które padają na konkretny obszar i docierają do różnych warstw skóry. Laser doskonale działa na ciemne, bardzo widoczne włoski, ale może wywoływać podrażnienia. IPL to metoda, która radzi sobie z różnego rodzaju owłosieniem na różnych typach skóry (wiele modeli odczytuje typ skóry, jej karnację itp.) i jest bezbolesna.