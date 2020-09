Shakira pozuje w kostiumie kąpielowym. Zaprojektowała go sama

Większość z nas Shakirę kojarzy głównie z muzyką. 43-letnia Kolumbijka ma na swoim koncie same hity i wiele prestiżowych nagród: Grammy, Billboard Latin Music Awards i Latin Grammy Awards. Była nominowana do Złotego Globu i to dwukrotnie. Świetnie tańczy, jest aktorką, modelką i kobietą biznesu. Sprzedała ponad 60 milionów płyt i jest najlepiej zarabiającą kolumbijską artystką.