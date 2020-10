Shannon Dingle przez lata walczyła z prawem do aborcji. Życie zmieniło jej podejście

Shannon Dingle pochodzi z Karoliny Północnej. Przez lata była aktywistką ruchów na rzecz obrony życia: Focus on the Family i Komisji Etyki i Wolności Religijnej Południowych Baptystów. Sama ma szóstkę dzieci i uważała, że nie powinno się przerywać ciąży. Poglądy zmieniła w lipcu 2019 roku. W jej życiu wydarzyła się tragedia. 37-letni mąż Shannon zginął nad oceanem w Oak Island. W wypadku skręcił sobie kark. Nie przeżył.

Zdecydowała, że usunie ciążę: było jej wstyd

Shannon Dingle zdecydowała się na aborcję. Nie powiedziała o tym nikomu. Wstydziła się. Miała przekonanie, że jeśli bliscy dowiedzieliby się o jej decyzji, znienawidziliby ją. W końcu przez lata była przeciwna przerywaniu ciąży, głosiła to i przekonywała innych do swoich poglądów. Jak stwierdziła, w jej głowie było przeświadczenie, że jeśli usunie ciążę, nie będzie zasługiwać na miłość. A jednak sytuacja życiowa zmuszała ją do aborcji. Przekonała się, że w takim kryzysie nie zawsze wszystko jest czarne lub białe.