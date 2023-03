Sharon Stone nie do poznania. Tak uczciła swoje urodziny

W piątek Sharon Stone skończyła 65 lat. Pochodząca z Meadville, niewielkiego miasteczka w północno-zachodniej Pensylwanii Stone karierę rozpoczynała w modelingu, by ostatecznie stać się jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie.

Fani uwielbiają nie tylko za jej role, ale i ogromny dystans, jaki ma do siebie, co pokazuje m.in. mediach społecznościowych. Kolejny przykład poczucia humoru można zobaczyć w najnowszym, urodzinowym wpisie.

Sharon Stone dodała żartobliwe zdjęcie z okazji urodzin

Aktorka podzieliła się na Instagramie zabawną fotografią, którą uczciła swoje 65. urodziny. Pozuje, leżąc w łóżku, w czarno-białej piżamie w groszki, z rozczochranymi włosami i czarnymi okularami. W ręku trzyma urodzinowe baloniki napełnione helem. Jednak to inny szczegół przyciąga największą uwagę.

Pierwsze, co rzuca się w oczy to gigantyczne, czerwone usta aktorki. "Zrobiłam to. Wreszcie. Na moje urodziny pojechałem do Hollywood. Czasami dostajesz DOKŁADNIE to, czego sobie życzysz" - żartowała w podpisie Stone, pozując z wiśniowym cukierkiem w kształcie wielkich ust.

Zdjęcie rozbawiło fanów aktorki, którzy chętnie komentowali jej "przemianę". "Wygląda całkowicie naturalnie", "Ledwo widać różnicę. Ładnie wykonane" - żartowali.

Sharon Stone szczerze o operacjach plastycznych

Aktorka otwarcie mówi o starzeniu się, podkreślając naturalność i swoją akceptację do tego procesu. W wywiadzie dla portalu New You przekonywała, że po pięćdziesiątce zaczyna się "nowy rozdział".

- Ludzie boją się starzeć, bo obawiają się zmian. Nie rozumieją, jak wiele mogą zyskać z upływem lat. Pomyśl, że gdy wybija ci magiczna pięćdziesiątka, masz szansę na drugą karierę, kolejną miłość, inne życie - mówiła.

Aktorka w przeszłości wypowiadała się także na temat zabiegów kosmetycznych. W rozmowie z "Vogue Arabia" szczerze wyznała, że przestała używać botoksu po tym, jak doznała udaru, po którym musiała mieć ponad 300 kolejnych zastrzyków botoksu i wypełniaczy, by jedna część jej twarzy wróciła do normy.

Dodała, że to wstrząsające doświadczenie zmieniło jej sposób postrzegania operacji plastycznych, "uroczego luksusu" do "bolesnej potrzeby neurologicznej".

