Znowu zaskoczyła na ściance. Sharon Stone w odważnych spodniach

Sharon Stone na premierę filmu "The Pale Blue Eye" wybrała coś bardzo oryginalnego. Płaszcz, w którym śmiało mogłaby wyjść na zakupy do marketu, zestawiła z dołem wspominającym czasy Abby i "Gorączkę sobotniej nocy". Gwiazda jest doskonałą inspiracją zarówno dla kobiet 50+, ale też będących na etapie poszukiwania swojego stylu. Szafa Sharon Stone nie liczy lat i nie podporządkowuje mody do wieku. Jest tak różnorodna, że każda z nas mogłaby znaleźć w niej coś dla siebie.