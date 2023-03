Shibari - technika prosto z Japonii. Ożywi życie erotyczne

Trener shibari zwrócił też uwagę na kwestię bezpieczeństwa w czasie korzystania tej techniki. "Niebezpieczeństw jest kilka, szczególnie związanych z upadkami, ale to, co jest najgorsze, to zagrożenie urazami nerwów, dlatego że może nastąpić w sposób niespodziewany i bez ostrzeżenia bólowego. Skutki bywają opłakane, na przykład niedowład niektórych części ciała. Jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy, to trochę się ryzykuje" - mówił w rozmowie z WP Kobieta.