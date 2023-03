Singapurski pocałunek to gwarancja orgazmu. Mało znany trik w sypialni

Singapurski pocałunek - co to jest?

Singapurski pocałunek, czyli kabazza lub pompoir, to technika seksualna, która wywodzi się z seksu tantrycznego. Polega ona przede wszystkim na zaciskaniu mięśni pochwy wokół członka podczas zbliżenia. W trakcie seksu nie wykonujemy ruchów frykcyjnych - zamiast tego kobieta zaciska mięśnie Kegla i mięśnie więzadeł dna miednicy na penisie. Dostarcza to dużej przyjemności obydwojgu partnerom i może doprowadzić do intensywnego orgazmu.