Siedziała obok męża, gdy go postrzelono. Nie zdjęła zakrwawionego kostiumu

Pierwsza dama nie dopuszczała wtedy do siebie myśli, że straciła ukochanego człowieka. W drodze do szpitala Parkland Memorial, próbowała zająć się jego okaleczoną głową.

Chociaż zostali rozdzieleni, by lekarze mogli podjąć próbę ratowania prezydenta, to Jackie szybko do niego wróciła. Uklękła nawet na pokrytej krwią podłodze, aby się modlić. Jednak biorąc pod uwagę powagę obrażeń JFK, medycy musieli zrezygnować z walki o jego życie. Ksiądz odmówił modlitwę, zapisano czas zgonu: godz. 13.

Jackie Kennedy - słynny różowy kostium

Żona nie opuściła zmarłego nawet po śmierci. Jechała z trumną do Air Force One, na którego pokładzie czekali nowy prezydent Lyndon Johnson razem z małżonką. W samolocie Jackie znalazł ubranie na zmianę. Wytarła twarz. I zabrała się do czyszczenia kostiumu. "Sekundę później pomyślałam: 'Dlaczego zmywam krew?'. Powinnam ją tam zostawić; niech zobaczą, co zrobili" – wspominała po latach dziennikarzowi magazynu "Life".