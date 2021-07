Sięgasz po arbuza w upały? Nigdy nie popełniaj tego błędu

Gdy żar leje się z nieba, często rezygnujemy z ciepłych posiłków na rzecz lżejszych przekąsek i sałatek. Arbuz nie tylko wspaniale orzeźwia, jest także kopalnią składników mineralnych i witamin. Jednak by w pełni cieszyć się jego właściwościami, należy jeść go we właściwy sposób.