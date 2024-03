Sieje spustoszenie w ogrodach. Tak szybko go "wykurzysz"

Krety, myszy, nornice, ślimaki... na naszych działkach może pojawić się wiele nieproszonych gości. Na czarną listę musimy też wpisać karczownika. Gryzoń, który nieco przypomina szczura, tworzy podziemne tunele i podgryza korzenie roślin. Na szczęście są sposoby, aby go z naszego ogrodu wyprosić.

Dla jednych wyglądają sympatycznie, wśród innych budzą lęk. Niestety jedno jest pewne - pojawienie się gryzoni w ogrodzie nie jest dobrym znakiem. Na ich obecności ucierpią bowiem zasadzone przez nas kwiaty, krzewy oraz grządki z warzywami. Ostatnimi czasy na polskich działkach coraz częściej możemy wypatrzeć karczownika. To wyjątkowy szkodnik!

Masz w ogrodzie tego gryzonia? Zadziałaj od razu

Karczownik, czyli szczur wodny żywi, się owocami, warzywami, a także korzonkami oraz cebulkami różnych roślin. Przez to, że tworzy podziemny system tuneli, uszkadza systemy korzeniowe wszelkich sadzonek, które znajdują się w naszym ogrodzie. Kiedy zobaczymy karczownika, możemy się na dodatek nieźle przestraszyć - osiąga wielkość do 25 centymetrów. Jego obecność na działce zdecydowanie jest niepożądana. Przy próbach pozbycia się szczura wodnego musimy uważać, ponieważ jest to gatunek chroniony. Jak zatem odstraszyć szkodnika?

Pierwszym sposobem będzie zalanie korytarzy karczownika wodą - to powinno zmusić gryzonia do przeprowadzki. Co jeszcze możemy zrobić?

Karczowniki nie cierpią tych zapachów

Z pomocą przyjdą nam też olejki eteryczne. Wystarczy, że do tunelu, czy też powstałego kopca wlejemy olejek bzowy lub lawendowy. Te zapachy są dla karczowników szczególnie drażniące. Warto też zastanowić się nad posadzeniem świeżej lawendy lub wspomnianego krzewu. Podobnie na szczura wodnego zadziałają też inne rośliny. Zasadźmy na grządkach cebulę i czosnek - ich zapach również działa odpychająco na tych pokaźnych rozmiarów gryzonie.

