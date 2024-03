Chcesz pozbyć się kleszczy z ogrodu? Oto tajna broń na szkodniki

Zasadź je w ogrodzie. Nie pożałujesz

Nie tylko ziemia okrzemkowa może wpłynąć na to, że kleszcze w naszym ogrodzie będzie zdecydowanie mniej. Kolejnym sposobem jest zasadzenie tych gatunków roślin, z którymi te pajęczaki się nie lubią. Wyposażmy się w miętę, lawendę lub bazylię, czyli sadzonki wydzielające dość intensywne zapachy. Możemy je zasadzić na grządkach lub w doniczkach. Dodatkowo zyskamy składniki do sałatek oraz przyprawy do wielu potraw. Nie zapominajmy też o naparach z liści miętowych, które posiadają wiele prozdrowotnych właściwości.