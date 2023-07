Sinéad O'Connor nie żyje. Otwarcie mówiła o trudnej relacji z matką

- Dręczyła mnie. Biła mnie codziennie. Zamieniła dom w salę tortur. Musiałam się rozbierać, nago leżeć na podłodze, rozkładać ręce i nogi, a ona kopała mnie w brzuch - mówiła. Pytana o to, co kochała w matce, odpowiedziała: "To, że umarła" (Marie O'Connor zginęła w wypadku samochodowym, gdy Sinéad miała 18 lat).