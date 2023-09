Singapurski pocałunek gwarantuje orgazm. Mało kto o nim wie

Co to jest singapurski pocałunek?

Singapurski pocałunek jest znany również jako kabazza lub pompoir. Ta intrygująca technika seksualna wywodzi się z seksu tantrycznego i polega na umiejętności zaciskania mięśni pochwy wokół penisa w trakcie zbliżenia. W przeciwieństwie do tradycyjnego stosunku nie ma tu ruchów frykcyjnych. Partnerka używa mięśni Kegla oraz mięśni dna miednicy, aby dostarczyć obu stronom dużo przyjemności, co może prowadzić do wyjątkowo intensywnego orgazmu.