Niedopasowanie seksualne to częsty problem. "Byłem jak impotent"

"Nie pasowaliśmy do siebie" - słyszymy czasem po rozstaniu. To może dotyczyć również seksu. - Byłemu mężowi pasował tylko szybki numerek. Ja chciałam testować gadżety czy wibratory, a on pytał, po co nam to i mówił, że seks to seks - opowiada Kasia. Nie zawsze jednak niedopasowanie w łóżku kończy relację.