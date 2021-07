Siostra Joanny Krupy na festiwalu w Cannes. Oczarowała kreacją

Marta Krupa pojawiła się w reality show "The Real Housewives of Miami", wystąpiła w 13. edycji polskiej wersji "Tańca z gwiazdami", czy była gościem u Kuby Wojewódzkiego. Zrezygnowała jednak z życia w blasku fleszy. Wpływ na tę decyzję miał również jej małżonek. – To jest jej życie, to jest jej przyszłość. Poznała swojego męża, on za bardzo nie chciał, żeby ona w tej branży była i tak sobie żyją, są szczęśliwi i tyle. W ogóle nie tęskni za tą branżą, nie tęskni za show-biznesem. Ją to nie kręci – mówiła Joanna Krupa o decyzji siostry.